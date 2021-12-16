Любовница режиссера Данелии осадила Корчевникова за неудобный вопрос

Любовница режиссера Данелии осадила Корчевникова за неудобный вопрос
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
В итоге сценаристка решилась на откровения

Российская писательница Виктория Токарева появилась в студии передачи "Судьба человека". Сценаристку застал врасплох один из вопросов ведущего проекта Бориса Корчевникова, касающийся ее любовной связи с народным артистом СССР Георгием Данелией.

В прошлом Токарева и Данелия работали над созданием сценариев для таких легендарных картин, как "Джентльмены удачи" и "Мимино". Однако деятелей культуры связывали не только рабочие отношения. Писательница и режиссер полюбили друг друга и начали тайно встречаться. Примечательно, что на тот момент оба состояли в браке.

В какой-то момент всплыла информация о том, что Виктория Самуиловна избавилась от ребенка Георгия Николаевича. Сценаристка по какой-то причине решила сделать аборт. Корневников в своей передаче решил затронуть эту щепетильную тему.

Журналист поинтересовался, почему Токарева пошла на такой шаг. Писательница оказалась не готова к данному вопросу.

"Борис, много будешь знать, скоро состаришься. А ты этого не хочешь!" – отметила Виктория Самуиловна.

Деятельница культуры заявила, что у них с режиссером были общие дети. Под этим она имела в виду фильмы "Джентльмены удачи" и "Мимино".

Позже Токарева все-таки решилась на откровения. По словам сценаристки, она боялась рожать от артиста из-за его пристрастия к алкоголю. Оказалось, Данелия был зависим от спиртного.

Ранее Корчевников раскритиковал актера Егора Бероева. 

Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Германия объявила двух дипломатов из России персонами нон грата

Об этом заявили в немецком МИД

Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей