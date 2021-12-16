Любовница режиссера Данелии осадила Корчевникова за неудобный вопрос

В итоге сценаристка решилась на откровения

Российская писательница Виктория Токарева появилась в студии передачи "Судьба человека". Сценаристку застал врасплох один из вопросов ведущего проекта Бориса Корчевникова, касающийся ее любовной связи с народным артистом СССР Георгием Данелией.

В прошлом Токарева и Данелия работали над созданием сценариев для таких легендарных картин, как "Джентльмены удачи" и "Мимино". Однако деятелей культуры связывали не только рабочие отношения. Писательница и режиссер полюбили друг друга и начали тайно встречаться. Примечательно, что на тот момент оба состояли в браке.

В какой-то момент всплыла информация о том, что Виктория Самуиловна избавилась от ребенка Георгия Николаевича. Сценаристка по какой-то причине решила сделать аборт. Корневников в своей передаче решил затронуть эту щепетильную тему.

Журналист поинтересовался, почему Токарева пошла на такой шаг. Писательница оказалась не готова к данному вопросу.

"Борис, много будешь знать, скоро состаришься. А ты этого не хочешь!" – отметила Виктория Самуиловна.

Деятельница культуры заявила, что у них с режиссером были общие дети. Под этим она имела в виду фильмы "Джентльмены удачи" и "Мимино".

Позже Токарева все-таки решилась на откровения. По словам сценаристки, она боялась рожать от артиста из-за его пристрастия к алкоголю. Оказалось, Данелия был зависим от спиртного.

Ранее Корчевников раскритиковал актера Егора Бероева.