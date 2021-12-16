Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

Совсем недавно многочисленная армия поклонников знаменитой артистки и телеведущей Ларисы Гузеевой с замиранием сердца ожидала новостей о ее здоровье. Звезда долгое время провела в больнице – артистку вывел из строя пресловутый коронавирус. Сейчас актриса снова радует своих фанатов присутствием на экранах, однако о полном восстановлении речь пока не идет.



На проблемы со здоровьем звезда легендарного советского кинофильма "Жестокий романс" пожаловалась прямо на во время очередного выпуска полюбившейся россиянам телепередачи "Давай поженимся". Коллеги телеведущей по шоу обратили внимание на странные интонации ее голоса. В последнее время он звучит хрипло и заметно грубее, чем обычно.

Гузеева не стала скрывать, что с ней далеко не все в порядке, и с готовностью поделилась с личными переживаниями. Оказалось, что после излечения от коронавирусной инфекции ее до сих пор преследуют последствия опасного заболевания. Лариса Андреевна призналась, что постоянно испытывает дискомфорт – артистку тревожат различные боли.

"Вот такая ерунда – то одно, то другое", – рассказывает о своем постковидном синдроме знаменитость.

Например, сейчас у Гузеевой сильно болит горло. Появившиеся проблемы сильно сказываются на голосе знаменитости. Впрочем, Лариса Андреевна не привыкла унывать и рассчитывает, что уже в ближайшее время полностью восстановится.

К слову, недавно знаменитая российская артистка рассказала об ошеломивших ее словах от собственного ребенка. Однажды один из наследников Гузеевой объявил: он был бы рад, если бы звезда осталась без денег, но больше времени уделяла бы семье.