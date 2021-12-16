Дурное предчувствие привело мэтра к нотариусу

Несколько дней назад в культурной среде случилось большое несчастье. 13 декабря прервался жизненный путь выдающегося советского кинорежиссера Сергея Соловьева. Несмотря на почтенный возраст, смерть знаменитости стала тяжелым ударом для его родных и коллег. Однако оказалось, что сам Сергей Александрович заранее подготовился к уходу в иной мир и относительно недавно написал завещание.



Как стало известно журналистам издания "Комсомольская правда", известные кинорежиссер воспользовался услугами нотариуса примерно год назад. Судя по всему, культурный деятель, который подарил советским и российским зрителям такие легендарные киноленты, как "Асса", "Сто дней после детства" и другие, чувствовал, что вскоре ему придется проститься с жизнью. Сергей Александрович стремился привести все земные дела в порядок и хотел избежать войн за наследство после его смерти.

Известно, что важный документ составлен в соответствии с нормами законодательства, однако как именно Соловьев распорядился своими богатствами, пока не сообщается. Напомним, режиссер покинул этот мир на 78-м году жизни.

Сегодня, 16 декабря, родные и близкие знаменитости проводят его в последний путь. Еще при жизни Сергей Александрович отдал распоряжение по поводу траурной церемонии. Соловьев попросил, чтобы печальное событие обошлось без гражданской панихиды.

К слову, недавно стало известно, какую тайну знаменитый кинорежиссер унес с собой в могилу. Оказалось, однажды любвеобильному культурному деятелю приглянулась несовершеннолетняя красавица-актриса. При этом Соловьева не смущало то, что тогда он был связан узами брака.