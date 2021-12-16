Необычная встреча повлияла на судьбу шоумена

Популярный телеведущий Иван Ургант сегодня известен каждому россиянину. Успешный шоумен, который придерживается здорового образа жизни и всегда поражает публику своими интеллектуальными способностями и отличным чувством юмора – настоящий пример для подражания. Однако судьба знаменитости могла сложиться совсем иначе. В подростковом возрасте он чуть не стал жертвой прогремевшего на всю страну мошенничества.



Оказалось, в 15 лет Иван решился на отчаянный шаг. Будучи под огромным впечатлением от захватившей страну истерии по поводу акций финансовой пирамиды "МММ", которая обещала золотые горы наивным гражданам, он тоже решил "обогатиться". Своих денег у подростка не было, поэтому он набил карманы финансами именитого отца, прихватил с собой награды прославленной бабули и отправился за акциями.

Но вселенная не позволила наследнику династии Ургантов пойти по кривой дорожке. По пути в кассу Иван встретился с таксистом, который вправил ему мозги.

Ургант-младший попросил водителя отвезти его за акциями, а потом на дискотеку в один из злачных районов Санкт-Петербурга. Однако мужчина решил побеседовать с молодым человеком по душам. Философски настроенный водитель объяснил парню, что как только он начнет меняться к лучшему, за ним последует и вся Россия.

Иван проникся словами таксиста. Ургант уверяет, что с тех пор бросил пить, курить и никогда не пробовал запрещенные вещества. Обменивать награды родственницы на акции финансовой пирамиды будущий известный телеведущий также передумал.

Напомним, знаменитой бабушки Ивана, Нины Ургант не стало в начале декабря. Недавно появилась информация о том, кому достанется ее многомиллионное наследство.