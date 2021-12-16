Бузова в спортивных штанах сплясала на столе в блинной - видео

Бузова в спортивных штанах сплясала на столе в блинной - видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадры вечеринки в стиле "гоп-стоп" появились в Сети

Поющая ведущая Ольга Бузова устроила танцы прямо на столе в известном ресторане русской кухни "Теремок". Там праздновала 22-й день рождения звезда Тик-Тока Аня Покров. Бузова была в числе гостей.

Дресс-код на вечеринке был в стиле "гоп-стоп", отмечает телеграм-канал Super. На видео видно, как экс-звезда "Дома-2" в спортивных штанах отплясывает рядом с именинницей и другой гостьей, Юлей Гаврилиной. Судя по кадрам, Бузовой было веселее всех, отметили светские обозреватели.

Ранее Бузова попала в смешную ситуацию на дне рождения друга. Звезда рухнула на землю.

Источник: Super ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость338985
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Штаны хоть постирала? Хотя не важно.
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