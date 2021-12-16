Артист отметил, что Мария всегда выступала против грязных ток-шоу

Актер Сергей Марочкин высказался о скандале вокруг семьи ныне покойного кинорежиссера Василия Шукшина. Деятель культуры считает – родные попросту очерняют имя сценариста, когда участвуют в различных скандальных ток-шоу. Самой адекватной, по мнению Марочкина, оказалась Мария Шукшина.

Сергей вспомнил историю с громким разводом актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и композитора Бари Алибасова. Об этом на протяжении долгого времени писали средства массовой информации. Артисты публично обливали друг друга грязью, ругались из-за квартиры и устраивали какой-то "цирк".

В личном блоге "Записки актера" на платформе "Яндекс.Дзен" Марочкин отметил – за участие в скандальных передачах Шукшины получали огромные деньги. Так, например, Марии предлагали гонорар в размере 15 миллионов рублей. Однако артистка не захотела связываться с журналистом Андреем Малаховым и его командой. Зато мать и младшая сестра знаменитости не отказались от шанса хорошо заработать.

Сергей заступился за Марию, которую общественность активно критикует за антипрививочную позицию. Деятель культуры акцентировал внимание на том, что актриса всегда выступала против грязных ток-шоу.

"Ее позиция против уколов и куар-кодов сыграла с ней злую шутку. Родная семья выставляет Марию сумасшедшей, сектанткой и тяжело душевно больной", – высказался автор.

Марочкин уверен, что в скором времени мать и сестра звезды появятся на передачах Андрея Малахова или Дмитрия Борисова, где начнут перемывать ей кости. Сергей добавил – если бы Василий Макарович был жив, то все происходящее повергло бы его в шок.

Ранее сестра предположила, что Мария могла попасть в секту.