"Наша сила ей очень нужна": расплакавшийся Авербух обратился к народу из-за Тарасовой

"Наша сила ей очень нужна": расплакавшийся Авербух обратился к народу из-за Тарасовой
Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен не смог сдержать эмоции, говоря о наставнице

Пару дней назад заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила полуфинальный выпуск звездного шоу "Ледниковый период" – оказалось, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Состояние члена жюри беспокоит многих именитых спортсменов: Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Илью Авербуха, переживающих за тренера. Последний решил публично обратиться к наставнице, не скрывая своих эмоций.

47-летний продюсер так взволновался из-за неважного состояния Тарасовой, что пустил слезу во время своей речи на "Ледниковом периоде". Илья даже сначала не смог завершить предложение из-за подступивших к горлу слез, однако справился и призвал зрителей поддержать Татьяну Анатольевну аплодисментами, передает "Общественная служба новостей".

"Ледниковый период" – это то, что позволяет... Наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами выразить ей поддержку", – высказался спортсмен во время записи выпуска.  

Многим крайне непривычно выступать на льду в отсутствие Тарасовой. На замену ей пришел Филипп Киркоров. По словам Алины Загитовой, Татьяна Анатольевна, как звезда фигурного катания, и олицетворяет собой этот вид спорта в России.

О точном диагнозе знаменитости никакой информации нет. На связь она также не выходит. В близком окружении тренера утверждают, что ту довольно давно беспокоят головные боли. А руководство Первого канала уточнило, что Тарасова находится в одной из больниц, потому участвовать в проекте не имеет возможности.

Ранее Авербух подтвердил информацию о неважном состоянии своей наставницы, однако не стал раскрывать журналистам подробности.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать

Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей