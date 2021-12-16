Спортсмен не смог сдержать эмоции, говоря о наставнице

Пару дней назад заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила полуфинальный выпуск звездного шоу "Ледниковый период" – оказалось, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Состояние члена жюри беспокоит многих именитых спортсменов: Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Илью Авербуха, переживающих за тренера. Последний решил публично обратиться к наставнице, не скрывая своих эмоций.

47-летний продюсер так взволновался из-за неважного состояния Тарасовой, что пустил слезу во время своей речи на "Ледниковом периоде". Илья даже сначала не смог завершить предложение из-за подступивших к горлу слез, однако справился и призвал зрителей поддержать Татьяну Анатольевну аплодисментами, передает "Общественная служба новостей".

"Ледниковый период" – это то, что позволяет... Наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами выразить ей поддержку", – высказался спортсмен во время записи выпуска.



Многим крайне непривычно выступать на льду в отсутствие Тарасовой. На замену ей пришел Филипп Киркоров. По словам Алины Загитовой, Татьяна Анатольевна, как звезда фигурного катания, и олицетворяет собой этот вид спорта в России.

О точном диагнозе знаменитости никакой информации нет. На связь она также не выходит. В близком окружении тренера утверждают, что ту довольно давно беспокоят головные боли. А руководство Первого канала уточнило, что Тарасова находится в одной из больниц, потому участвовать в проекте не имеет возможности.

Ранее Авербух подтвердил информацию о неважном состоянии своей наставницы, однако не стал раскрывать журналистам подробности.