Кабаева в эффектном костюме появилась на открытии собственного турнира

Кабаева в эффектном костюме появилась на открытии собственного турнира
Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com
Свой образ спортсменка дополнила красной помадой

В четверг, 16 декабря, в Москве стартовал турнир "Небесная грация", который создала гимнастка Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка появилась на открытии спортивного мероприятия в эффектном наряде.

Кабаева надела на себя белый брючный костюм, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Заморачиваться с прической Алина не стала. Гимнастка ограничилась распученными волосами. Передние локоны чемпионка заправила за уши. Свой лаконичный образ знаменитость дополнила красной губной помадой.

Каждый выход спортсменки в свет становится объектом обсуждения не только в средствах массовой информации, но и в социальных сетях. Дело в том, что в последнее время Кабаева редко появляется на телевидении и каких-либо светских мероприятиях.

В турнире Алины примут участие гимнастки из 13 стран. Соревнования продлятся два дня. Участницы будут выступать с обручем, мячом, булавами и лентой.

Недавно Кабаева стала гостьей юмористической передачи "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала спортсменка появилась в черном платье чуть ниже колена с сетчатым верхом и длинными рукавами. Журналисты выяснили, что звезда выбрала наряд от элитного бренда Valentino. Стоимость прикида составляет около 200 тысяч рублей.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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