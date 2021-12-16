Ничего не предвещало беды

В четверг, 16 декабря, состоялась церемония прощания с народным артистом РФ Сергеем Соловьевым. Кинорежиссер скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Помощник деятеля культуры рассказал, каким был его последний день.

Соловьев находился в квартире с сиделкой. Как отметил помощник, самочувствие Сергея Александровича не вызывало никаких опасений. Сценарист пребывал в приподнятом настроении – улыбался и даже шутил.

В какой-то момент режиссеру позвонила его бывшая жена – актриса Татьяна Друбич. Экс-избранница предупредила артиста, что собирается навестить его. Примечательно, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Татьяна Люсьеновна периодически приезжала в гости к деятелю культуры.

Соловьев заверил, что хорошо себя чувствует, поэтому попросил Друбич не тратить время на дорогу. Телефонный разговор состоялся в районе четырех часов вечера по московскому времени. Буквально через час состояние Сергея Александровича резко ухудшилось, передает "Комсомольская Правда".

"Он стал задыхаться, сиделка вызвала скорую, но уже было поздно", – отметил помощник.

Мужчина предположил, что причиной скоропостижной смерти режиссера стал инфаркт, пишет телеканал "360".

Ранее выяснилось, что незадолго до смерти сценарист составил завещание. Информации о том, кому Соловьев хотел передать свои богатства, пока нет. У деятеля культуры осталась дочь Анна от Друбич.