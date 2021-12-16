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Советский и российский певец Валерий Леонтьев в личном микроблоге опубликовал свежую фотографию. Снимок, на котором был запечатлен народный артист РФ, произвел настоящий фурор.
Фото было сделано в Государственном Кремлевском дворце накануне, 15 декабря. Валерий Яковлевич принял участие в концерте, приуроченном к 60-летию легендарной площадки.
Для выступления Леонтьев выбрал синий костюм и черные ботинки. Примечательно, что пиджак артист надел на голое тело. Свой образ певец дополнил галстуком и очками под цвет прикида.
"Вечный и молодой Кремль!" – подписал снимок исполнитель.
Многочисленные поклонники остались в восторге от внешнего вида знаменитости. Они отметили, что 72-летний певец выглядит очень молодо и свежо, передает "МИР24".
"Лучший и неповторимый", "Красивый костюм", "На стиле", "Валерий Яковлевич, как всегда выглядите отлично", "Шикарный цвет костюма, Вам очень идет", "Элегантный, красивый и любимый артист", – прокомментировали подписчики.
Кто-то назвал Валерия Яковлевича "русским Майклом Джексоном". Многие пожелали артисту здоровья и долгих лет жизни.
Осенью этого года появились слухи о том, что Леонтьев покидает сцену из-за проблем со здоровьем. Певец перенес несколько операций – на ноге и глазах, а также переболел коронавирусом. Деятель культуры решил расставить все точки над i во избежание домыслов. Исполнитель заявил, что уходить на покой ему еще рано.
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