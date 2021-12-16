В свои 72 певец выглядит отлично

Советский и российский певец Валерий Леонтьев в личном микроблоге опубликовал свежую фотографию. Снимок, на котором был запечатлен народный артист РФ, произвел настоящий фурор.

Фото было сделано в Государственном Кремлевском дворце накануне, 15 декабря. Валерий Яковлевич принял участие в концерте, приуроченном к 60-летию легендарной площадки.

Для выступления Леонтьев выбрал синий костюм и черные ботинки. Примечательно, что пиджак артист надел на голое тело. Свой образ певец дополнил галстуком и очками под цвет прикида.

"Вечный и молодой Кремль!" – подписал снимок исполнитель.

Многочисленные поклонники остались в восторге от внешнего вида знаменитости. Они отметили, что 72-летний певец выглядит очень молодо и свежо, передает "МИР24".

"Лучший и неповторимый", "Красивый костюм", "На стиле", "Валерий Яковлевич, как всегда выглядите отлично", "Шикарный цвет костюма, Вам очень идет", "Элегантный, красивый и любимый артист", – прокомментировали подписчики.

Кто-то назвал Валерия Яковлевича "русским Майклом Джексоном". Многие пожелали артисту здоровья и долгих лет жизни.

Осенью этого года появились слухи о том, что Леонтьев покидает сцену из-за проблем со здоровьем. Певец перенес несколько операций – на ноге и глазах, а также переболел коронавирусом. Деятель культуры решил расставить все точки над i во избежание домыслов. Исполнитель заявил, что уходить на покой ему еще рано.