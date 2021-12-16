Медик рассказал, как знаменитость может восстановиться

Звездная ведущая Лариса Гузеева не так давно выписалась из столичной Коммунарки – прошло всего несколько недель. Актриса нелегко перенесла ковид, после чего, кажется, поменяла некие взгляды на жизнь. Недавно она сообщила, что проклятая болезнь, привела к осложнениям: вот недавно заболело горло, а еще и голос сел. Из-за гормональной терапии располнело тело.

Пульмонолог Сергей Пурясев по просьбе журналистов прокомментировал состояние звезды. Еще в случае с Александром Градским он указал, смотря на экран, что мэтр крайне плох, и тот может скончаться. К счастью, Ларисе это не грозит.

Доктор рассказал, что во время просмотра "Давай поженимся" обратил внимание на изменившийся голос звезды. Эту проблему он списал на ларингит – воспаление голосовых связок с гортанью. А вот симптомы дыхательной недостаточности, по счастью, отсутствуют. Темп речи с одышкой вполне нормальны.

Однако при халатном отношении даже ларингит может привести к тяжелым последствиям. Коронавирус осложняет функционирование всех органов. То есть в один прекрасный момент где-то может "рвануть".

"К примеру, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, где сосуды затромбованы. И это уже страшно. Конечно, Гузеева не Градский. Но я бы посоветовал ей делать ингаляции с физиотерапией, полоскание горла и большое количество теплой воды", – поделился мнением эксперт.

Восстановление после коронавируса, указал специалист, занимает целый год. Правильный комплекс действий – это отдых и здоровое питание с минимумом нагрузки.

Хотя сама звезда не унывает: Лариса считает, что в скором времени поправится.