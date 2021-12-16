Наследница юмориста намекнула на положение

Елена Задорнова, единственная дочь покойного сатирика, намекнула на важные перемены, произошедшие в ее жизни. Девушка опубликовала в своем микроблоге пост с фотографией, дав повод для слухов о том, что находится в положении.

Задорнов стал отцом в 40 лет. Дочку ему подарила любимая Лена Бомбина, с которой у него была 16-летняя разница в возрасте. Пара не состояла в брачных отношениях – сожительствовали и воспитывали вдвоем дочь, названную в честь мамы. Лена унаследовала творческие наклонности папы, хотя в социальных сетях указывает, что не является актрисой. Однако временами выкладывает туда стихи.

На этот раз Задорнова выложила строки, посвященные жизнью с возлюбленным. Как считают журналисты, отдельные четверостишия чуть ли не прямо говорят о положении автора.

"Судьба спросила – Мужа, Надо? Девичья Честь бывает хрупкой... Прошел лишь Год – Они Женаты... И ждут их Первенца, что в Юбке", – пишет Елена (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Впрочем, Елена не стала комментировать свое творчество и содержание стихотворения в частности. Однако под публикацией оставил подпись известный актер Игорь Скрипко, выразивший радость от новости.

Кстати, Елена впервые опубликовала фото со своим избранником – выбор наследницы народного сатирика пал на мужчину с длинными волосами и бородкой. Известно, что уже довольно долгое время Задорнова проживает на Мальте, где и встретила свою любовь.

Ранее артистка Регина Дубовицкая поведала, как Задорнов однажды умудрился ее обхитрить, – начал читать стихи во время показа, потому что не успел подготовить номер.