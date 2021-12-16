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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова наконец вышла на связь, поведав журналистам о своем текущем состоянии здоровья. Звезда ответила работнику СМИ, который поинтересовался ее самочувствием.
Тарасова заверила, что сейчас она в полном порядке и нормально себя чувствует.
"Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!"– лаконично сообщила Татьяна Анатольевна корреспонденту "Спорт-Экспресс", отвечая на его вопрос.
Как отмечает источник, 74-летний тренер по фигурному катанию по неизвестным причинам вдруг пропустила съемки одного из заключительных этапов популярного телепроекта "Голос". В руководстве Первого канала позднее заявили, что причиной стало подорванное здоровье Татьяны Анатольевны.
В итоге оказалось, что Тарасову увезли в больницу. Новость о плохом состоянии тренера вызвала суматоху и смятение в рядах прославленных спортсменов: так, известный именитый фигурист Илья Авербух не смог сдержать эмоций, обращаясь к зрителям во время съемок "Ледникового периода". Спортсмен расплакался, однако нашел в себе силы завершить речь, и сообщил, что судье проекта необходима "сила" ее наставников, призвав зрителей поддержать отсутствовавшую Татьяну аплодисментами.
А глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил в беседе со СМИ, что так и не смог дозвониться до Тарасовой, и потому даже не может с уверенностью рассказать, чем же именно страдает на этот раз Татьяна Анатольевна. Президент организации признался, что узнал обо всей истории из Интернета, после чего решил лично связаться с тренером.
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