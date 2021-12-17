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Нашумевший бразильский телесериал "Клон" вышел на экраны два десятилетия назад, однако до сих пор остается одним из любимых кинопроектов многих людей. Красавица Жади стала настоящим кумиром миллионов женщин и мечтой не меньшего числа мужчин. Однако мало кто знает, что идеальная внешность героини – не только заслуга выдающихся природных данных Джованны Антонелли, но и результат кропотливой работы гримеров.
Одним из важнейших элементов в создании образа жгучей латиноамериканской красотки был выдающийся танцевальный талант Жади. Танец живота в исполнении этой героини произвел фурор во всем мире. После того, как сериал вышел на экраны, огромное число девочек из разных стран стали записываться в творческие кружки, чтобы научиться также двигаться.
А вот для актрисы освоение этого мастерства стало настоящей попыткой. Помимо изнуряющих регулярных уроков, ей пришлось сесть на жесточайшую диету. Соблазнительные изгибы тела бразильянки приковывали к себе внимание всего мира. Для того чтобы добиться таких потрясающих результатов, знаменитости пришлось целый месяц голодать. Джованна буквально ничего не ела несколько недель. В самых крайних случаях она могла позволить себе легкий овощной салат или кусочек индейки.
Также любимице миллионов пришлось пойти на серьезные перемены во внешности. Авторы картины стремились создать образ идеальной и желанной всеми женщины. Поэтому они решили немного усовершенствовать фигуру актрисы. На протяжении всего телесериала ей приходилось носить специальные силиконовые накладки, которые визуально увеличивали бюст.
Более того, даже роскошная шевелюра героини – результат работы гримеров. Несмотря на прекрасные прямые локоны Джованны, авторам проекта хотелось видеть главную героиню с вьющимися волосами. Именно поэтому ей постоянно делали укладки и даже накладывали искусственные волосы. Впрочем, как бы там ни было, роковой образ Жади навсегда поразил зрителей всех стран.
К слову, в прошлом году интернет-пользователи активно обсуждали ролик, на котором Джованна исполняет знаменитый танец живота спустя 20 лет.
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