Роковая Жади стала любимицей всего мира

Нашумевший бразильский телесериал "Клон" вышел на экраны два десятилетия назад, однако до сих пор остается одним из любимых кинопроектов многих людей. Красавица Жади стала настоящим кумиром миллионов женщин и мечтой не меньшего числа мужчин. Однако мало кто знает, что идеальная внешность героини – не только заслуга выдающихся природных данных Джованны Антонелли, но и результат кропотливой работы гримеров.



Одним из важнейших элементов в создании образа жгучей латиноамериканской красотки был выдающийся танцевальный талант Жади. Танец живота в исполнении этой героини произвел фурор во всем мире. После того, как сериал вышел на экраны, огромное число девочек из разных стран стали записываться в творческие кружки, чтобы научиться также двигаться.

А вот для актрисы освоение этого мастерства стало настоящей попыткой. Помимо изнуряющих регулярных уроков, ей пришлось сесть на жесточайшую диету. Соблазнительные изгибы тела бразильянки приковывали к себе внимание всего мира. Для того чтобы добиться таких потрясающих результатов, знаменитости пришлось целый месяц голодать. Джованна буквально ничего не ела несколько недель. В самых крайних случаях она могла позволить себе легкий овощной салат или кусочек индейки.

Также любимице миллионов пришлось пойти на серьезные перемены во внешности. Авторы картины стремились создать образ идеальной и желанной всеми женщины. Поэтому они решили немного усовершенствовать фигуру актрисы. На протяжении всего телесериала ей приходилось носить специальные силиконовые накладки, которые визуально увеличивали бюст.

Более того, даже роскошная шевелюра героини – результат работы гримеров. Несмотря на прекрасные прямые локоны Джованны, авторам проекта хотелось видеть главную героиню с вьющимися волосами. Именно поэтому ей постоянно делали укладки и даже накладывали искусственные волосы. Впрочем, как бы там ни было, роковой образ Жади навсегда поразил зрителей всех стран.

К слову, в прошлом году интернет-пользователи активно обсуждали ролик, на котором Джованна исполняет знаменитый танец живота спустя 20 лет.