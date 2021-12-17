По некоторым вопросам мнения артистов диаметрально расходились

Семейные отношения известного российского певца Юлиана и не менее популярной исполнительницы Анастасии давно разрушились. Однако преданных поклонников звездной пары до сих пор мучает вопрос, почему их любимцы разбежались. Оказалось, причина кроется во взрывном характере артистки.



По крайней мере, такую версию озвучивает Юлиан. Артист считает свою бывшую возлюбленную "генералом в юбке". При этом Юлиан признался, что сам любит покомандовать и стремится к позиции лидера в отношениях. В конце концов, в этой паре коса нашла на камень, и любовная идиллия быстро развалилась.

Артист утверждает, что идеальным вариантом для Анастасии будет "муж-подкаблучник". Сам же он выполнять такую роль не готов. Более того, у знаменитостей были разные взгляды на семью. Артист очень хотел взять малыша из детского дома, а Анастасия уперлась рогом. Артистка была против, что сильно расстроило ее тогда еще супруга. В конце концов, отношения стали разваливаться и закончились разводом.

"Вдрызг разругались", – вспоминает об этом инциденте мужчина.

Впрочем, несмотря на неудачную попытку построить крепкую ячейку общества, сейчас две знаменитости отлично ладят. Юлиан считает бывшую возлюбленную своей "вечной подругой". Певец подчеркнул, что в качестве друзей звезды отлично понимают друг друга и оба до сих пор с ужасом вспоминают странные игры в семью.

К слову, недавно Юлиан стал участником громкого скандала. Он предложил выгнать Стаса Пьеху из популярного музыкального телепроекта "Суперстар".