Телеведущая Лазарева высказалась об онкологии

Телеведущая Лазарева высказалась об онкологии
Татьяна Лазарева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда оставила грустное сообщение

На личной странице в Instagram российская актриса Татьяна Лазарева сообщила печальную новость. Накануне, 16 декабря, скончалась ее знакомая писательница Ана Мелия. Женщина на протяжении восьми лет боролась с онкологией.

В разделе "сторис" Лазарева опубликовала текст, посвященный Мелии. Телеведущая призналась, что наблюдала за жизнью писательницы. В своем блоге Ана рассказывала о том, как сражалась со смертельным недугом.

"Когда приглядываешь за кем-то одним глазом в инсте, кажется, что все ок. И всегда оказываешься не готов", – высказалась Татьяна.

Актриса вспомнила – раньше о тех людях, которые умерли после продолжительной борьбы с раком, говорили, что они отмучились. Однако сама знаменитость назвала бы этот трагический уход по-другому. Как отметила Лазарева, Мелия "устала и ушла делать выводы".

Телеведущая выразила искренние соболезнования родным и друзьям умершей.

Напомним, в этом году Лазарева развелась с юмористом Михаилом Шацем. У супругов остались две общие дочери – Софья и Антонина. Также у звезды есть внебрачный сын Степан.

Ранее "Утро" рассказало, как началась история любви Татьяны и Михаила.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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