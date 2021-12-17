Скончалась актриса из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Скончалась актриса из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Фото: pixabay.com
Деятельнице культуры было 73 года

Умерла советская и российская актриса театра и кино Елена Наумкина. Трагическую новость 17 декабря распространили средства массовой информации.

Как пишет портал "Кино-театр.ру", Наумкина ушла из жизни накануне, 16 декабря. Деятельнице культуры было 73 года. Неизвестно, что послужило причиной смерти Елены Алексеевны.

Новость о кончине артистки подтвердила бывшая сотрудница "Ленфильма" Ирина Павлова.

Актриса появилась на свет 24 мая 1948 года. В 1971 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина. После этого Наумкина устроилась на работу во МХАТ.

Когда учреждение культуры разделилось на два коллектива, Елена Алексеевна осталась во МХАТе имени Горького, которым в то время управляла Татьяна Доронина. В театре артистка служила до 2007 года.

В фильмографию деятельницы культуры входят 12 картин. Среди них – "Рудольфио", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Сумка инкассатора", "Возвращение Будулая" и другие. 

Источник: Кино-театр.ру • Требует проверки
Анастасия ГОРЮНОВА
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