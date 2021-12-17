Киркоров обратился к россиянам из-за Тарасовой: "Молитесь"

Киркоров обратился к россиянам из-за Тарасовой: "Молитесь"
Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подробной информации о знаменитости до сих пор нет

Певец Филипп Киркоров в беседе со СМИ подтвердил, что тренер Татьяна Тарасова попала в больницу из-за своего плохого самочувствия. Однако в беседе с NEWS.ru он не стал рассказывать, что именно с ней произошло.

"Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо", – сказал он.

О том, что случилось с тренером и где она находится в данный момент доподлинно неизвестно. По одной информации, Тарасова уже неделю лежит в больнице – с тех пор, как она не смогла принять участие в съемках шоу. По другой версии, в клинику ее привозили для планового обследования, в данным момент она проходит лечение дома. 

Представитель Татьяны Тарасовой в беседе с телеканалом "360" не стала отвечать на вопрос журналистов, госпитализировали тренера или нет. По ее словам, переживать за состояние знаменитости не стоит – у нее все хорошо. Однако после звонка представителей СМИ на личный телефон Тарасовой трубку сняла другая женщина, которая также сообщила, что с тренером все в порядке. 

Ранее Илья Авербух едва не расплакался на шоу, когда начал свою речь в поддержку заболевшей Татьяны Тарасовой.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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