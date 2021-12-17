Вдова Баталова требует с Дрожжиной миллионы

Вдова Баталова требует с Дрожжиной миллионы
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Громкое дело никак не достигнет своего логического завершения

Разбирательства между семьей покойного актера Алексея Баталова и скандально известными супругами Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным набирают обороты. Стало известно, что родные звезды кинокартины "Москва слезам не верит" хотят взыскать с пары крупную сумму денег, которую та незаконно себе присвоила.

Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", истцы хотят, чтобы Дрожжина вернула вдове Баталова Гитане Леонтенко и его дочери Марии огромную сумму денег. Речь идет о 1,9 миллиона рублей, 123 тысячах долларов США (чуть больше девяти миллионов рублей), а также 50 тысячах евро (чуть больше четырех миллионов рублей). Цивин же должен отдать из своего кармана полмиллиона рублей.

Представитель семьи Алексея Владимировича Сергей Лукин отметил – как считает сторона Дрожжиной, супруга и дочь покойного артиста заключили договор дарения в устной форме. В соответствии с ним Гитана Аркадьевна якобы передала все накопления наследнице. Что касается Наталии Георгиевны, то она попросту исполняла все поручения.

Лукин заявил, что данные заявления вызывают много вопросов. Дрожжина и Цивин не предоставили никаких доказательств, которые бы указывали на наличие договора.

Актриса продолжает утверждать, что она действовала в интересах Леонтенко и Баталовой. При этом непонятно, почему в итоге вдова кинозвезды осталась без денег.

Сама Гитана Аркадьевна заверяет, что не заключала никаких договоров. Разбирательства в суде запланированы на февраль 2022 года. 

Ранее Цивин обвинил вдову Баталова во лжи. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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