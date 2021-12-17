В этом году не стало Жени Лукашина

Легендарная комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вышла на киноэкраны более сорока лет назад. За эти годы значительная часть звездного состава отправилась на небеса – как ни печально, но с ними уходит целая эпоха.

Андрей Мягков

Жени Лукашина не стало совсем недавно – он скончался 18 февраля 2021 года у себя дома из-за сердечной недостаточности. Прожил народный артист 82 года.

Юрий Яковлев

Яковлев оказался в фильме по воле судьбы – изначально Ипполита должен был сыграть Олег Басилашвили, но у того скончался отец. И артист покинул съемки. Вместо него сыграл героя Яковлев. Легенды кинематографа не стало в 2013 году – артист умер в результате сердечного приступа в возрасте 85 лет.

Александр Белявский

Один из съемочных дней пришелся на день рождения виновника торжества. Белявский тайком принес пару бутылок водки – поэтому и в бане сцена с распитием спиртного смотрелась крайне натурально. Белявский трагично скончался в 2012 году.

Георгий Бурков

Миша из "Иронии судьбы" выглядел на экране самым нетрезвым персонажем. Однако он даже не пригубил из стаканов, которые тайком притащил на площадку Белявский. В 1990 году Бурков скончался из-за оторванного тромба – это произошло после операции на ногу, которую он сломал.

Любовь Соколова

Соколова сыграла маму Нади в 44-летнем возрасте. На ее счету свыше 350 ролей. В целом она часто играла "киномам". Ушла из жизни в 2001 году в возрасте 79 лет.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Елены Наумкиной, которая сыграла в киноленте буфетчицу – она умерла в 73-летнем возрасте 16 декабря.