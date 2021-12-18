Главу Ленкома обвинили в мифотворчестве

Во многих интервью Марк Варшавер заверяет журналистов в дружбе с покойным Марком Захаровым. По мнению ряда СМИ, таким образом артист пытается легализовать себя в качестве преемника покойного мэтра. Однако дочь Захарова Александра опровергла все попытки Варшавера "подружиться" с ее знаменитым отцом.

Актриcа Ленкома дала развернутый комментарий, высказавшись о ситуации. Последние два года, заявила артистка, с момента смерти ее отца, известный культурный деятель дает подобного рода интервью, занимаясь мифотворчеством.

Когда Захаров был жив, Варшавер, вполне очевидно, не мог демонстрировать себя в качестве друга Захарова – последний не водил с коллегой по цеху подобных отношений. Сама Александра считает, что оба были персонами совершенно противоположных мировоззрений – и внутреннему укладу в том числе.

Так, покойный Захаров дружил с Астафьевым, Войновичем и Жванецким, общаясь с близкими по природе и духу людьми. Однако Варшавер, совершенно точно, не был вхож в этот круг. Более того, Марк Захаров пытался от него дистанцироваться и ограничиваться вопросами исключительно рабочего характера.

"Когда он приходил к нам в дом, отец старался побыстрее обсудить необходимое и попрощаться. Варшавер – хозяйственник, и занимался тем, чем занимается администратор любого театра, не более того", – высказалась Александра в интервью "Собеседнику".

Ранее Варшавер назвал причину, заставившую уйти Амалию Мордвинову из "Ленкома" – спустя 23 года руководитель учреждения заявил, что Захаров освободил звезду от работы в театре из-за поведения.