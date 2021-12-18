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Анна Седокова отпраздновала свой 39-й день рождения с большим размахом. Артистка отправилась с супругом Янисом Тиммой в Монте-Карло. Из Монако знаменитость поделилась яркими кадрами в Instagram, одно откровенное фото очень запомнилось фанатам.
Седокова показала, как завтракает "голой". На фото певица сидит за столом после приема пищи с бокалом шампанского. Пикантности снимку придает тот факт, что звезда снялась без одежды. Интимные места она прикрыла руками. Не стала Седокова делать макияж и прическу, показав свою естественную красоту, и в очередной раз доказав, что выглядит гораздо моложе своего возраста.
Артистка призналась, что не любит рамки, поэтому взяла и все поменяла. Вероятно, Седокова имела в виду смену локации. Звезда поблагодарила поклонников за поздравления с праздником, а те осыпали ее новой порцией комплиментов.
"Так голым же завтракать самый кайф! А как иначе?", "Какая вы красивая", "Чудеса", "Аня, ты прекрасна", "Просто девчушка 16-ти лет", "Класс", – поделились впечатлениями от фото интернет-пользователи.
К слову, Седокова показала не только столь интригующий кадр, но и несколько снимков, как она провела эти дни: вкусно питаясь и отдыхая на берегу моря.
Ранее Седокова намекала на проблемы в отношениях с мужем, однако идиллия пары в Монако развеяла все слухи о скором разводе.
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