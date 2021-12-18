Подросток не видит своего будущего в актерстве

За отношениями Жади и Лукаса из сериала "Клон" следили миллионы зрителей по всему миру на протяжении 200 серий. Однако не все знают, что актеры, исполнившие эти роли, тоже испытывали чувства друг к другу в реальности. Плодом их союза стал сын по имени Пьетро.

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисио сначала были просто коллегами по съемочной площадке. Актриса была замужем, он тоже несвободен. Но чувства оказались сильнее, и Жади и Лукас расстались со своими возлюбленными, чтобы быть вместе. Спустя четыре года у них родился сын. Однако счастье пары было недолгим. Через некоторое время после появления наследника на свет Антонелли и Бенисио расстались. Мальчик остался жить с матерью.

Спустя пару лет Джованна вновь вышла замуж. С избранником Роберто Локашио артистка хотела перебраться из Бразилии в США, но Бенисио был против. Актер завязал судебные разбирательства, чтобы не разлучаться с сыном. В итоге Бенисио одержал победу, разрушив отношения своей бывшей. Антонелли осталась в Бразилии в статусе разведенной женщины.

Тем не менее, спустя годы экс-пара наладила отношения ради Пьетро. Юноша, которому уже 16 лет, общается с отцом.

Бенисио редко показывает фото своего наследника в соцсетях, а Антонелли вообще предпочитает этого не делать. Но у Пьетро есть свой Instagram, из которого понятно, что он работает моделью и сотрудничает с популярным в Бразилии агентством. Внешность подростку позволяет – он взял все самое лучшее от своих родителей. Идти по их стопам юноша не хочет, хоть и попробовал на себе, что такое – быть актером.

Также Пьетро увлекается конными прогулками, единоборствами и скейтбордингом. Подросток подружился с третьем мужем матери Леонарду Ногейра, от которого Антонелли родила две дочери, а также с братом по отцу. У Бенисио есть старший сын Антонио.