Как живет реальный 16-летний сын Жади и Лукаса из сериала "Клон"

Как живет реальный 16-летний сын Жади и Лукаса из сериала "Клон"
Джованна Антонелли. Фото: /www.instagram.com/giovannaantonelli/
Подросток не видит своего будущего в актерстве

За отношениями Жади и Лукаса из сериала "Клон" следили миллионы зрителей по всему миру на протяжении 200 серий. Однако не все знают, что актеры, исполнившие эти роли, тоже испытывали чувства друг к другу в реальности. Плодом их союза стал сын по имени Пьетро. 

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисио сначала были просто коллегами по съемочной площадке. Актриса была замужем, он тоже несвободен. Но чувства оказались сильнее, и Жади и Лукас расстались со своими возлюбленными, чтобы быть вместе. Спустя четыре года у них родился сын. Однако счастье пары было недолгим. Через некоторое время после появления наследника на свет Антонелли и Бенисио расстались. Мальчик остался жить с матерью. 

Спустя пару лет Джованна вновь вышла замуж. С избранником Роберто Локашио артистка хотела перебраться из Бразилии в США, но Бенисио был против. Актер завязал судебные разбирательства, чтобы не разлучаться с сыном. В итоге Бенисио одержал победу, разрушив отношения своей бывшей. Антонелли осталась в Бразилии в статусе разведенной женщины.

Тем не менее, спустя годы экс-пара наладила отношения ради Пьетро. Юноша, которому уже 16 лет, общается с отцом. 

Бенисио редко показывает фото своего наследника в соцсетях, а Антонелли вообще предпочитает этого не делать. Но у Пьетро есть свой Instagram, из которого понятно, что он работает моделью и сотрудничает с популярным в Бразилии агентством. Внешность подростку позволяет – он взял все самое лучшее от своих родителей. Идти по их стопам юноша не хочет, хоть и попробовал на себе, что такое – быть актером. 

Также Пьетро увлекается конными прогулками, единоборствами и скейтбордингом. Подросток подружился с третьем мужем матери Леонарду Ногейра, от которого Антонелли родила две дочери, а также с братом по отцу. У Бенисио есть старший сын Антонио. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

В России обозначили "супер красную линию" для Запада

В Совфеде ждут от Белого дома большей ясности

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей