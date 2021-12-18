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Тимур Батрутдинов попал в больницу, сообщают в соцсетях. По информации
телеграм-канала Mash,
комик заразился ковидом. Болезнь дала о себе знать еще 9 декабря – у резидента Comedy Club появился кашель, он
жаловался на слабость.
Состояние Тимура, к сожалению, продолжило ухудшаться и медики приняли решение о госпитализации. Сообщается, что комик сейчас находится в стационаре одной из московских больниц.
Результаты КТ показали, что легкие поражены на 25-50 процентов. Как говорят врачи, Батрутдинов сейчас в среднетяжелом состоянии.
Сам комик давно не выходил на связь в соцсетях. Последний пост в Инстаграм опубликован еще в конце ноября. Официального подтверждения его госпитализации пока нет.
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