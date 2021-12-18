Состояние звезды Comedy Club оценивают как среднетяжелое

Тимур Батрутдинов попал в больницу, сообщают в соцсетях. По информации телеграм-канала Mash, комик заразился ковидом. Болезнь дала о себе знать еще 9 декабря – у резидента Comedy Club появился кашель, он жаловался на слабость.



Состояние Тимура, к сожалению, продолжило ухудшаться и медики приняли решение о госпитализации. Сообщается, что комик сейчас находится в стационаре одной из московских больниц.

Результаты КТ показали, что легкие поражены на 25-50 процентов. Как говорят врачи, Батрутдинов сейчас в среднетяжелом состоянии.

Сам комик давно не выходил на связь в соцсетях. Последний пост в Инстаграм опубликован еще в конце ноября. Официального подтверждения его госпитализации пока нет.