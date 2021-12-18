Артисты, очевидно, до сих пор не наладили отношения

В четверг, 16 декабря, в столице прошла премьера нового фильма Тимура Бекмамбетова "Елки-8". На мероприятие пришли главные звезды ленты – Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Однако, судя по всему, артисты не очень были рады присутствовать в одном помещении.

В какой-то момент Кироков наслаждался фотосессией с Бекмамбетовым. И тут в кадр решила влезть Бузова, пришедшая в эпатажном костюме с огромным бантом на голове. Певец не смог выдавить из себя эмоции радости при виде коллеги.

На странную реакцию артиста обратили внимание светские обозреватели телеграм-канала "НеМалахов".

"Следите за лицом: Филиппа Киркорова перекосило при появлении Бузовой. Такие вот любимки", – написали авторы канала.

Бузова же сделала вид, что не заметила реакции Киркорова, и встала рядом с Бекмамбетовым. Троица продолжила позировать папарацци.

На этом история не закончилась. Во время презентации фильма Киркоров несколько раз пошутил по поводу банта на голове Бузову. Впрочем, в какой-то момент поп-король даже приобнял артистку, чтобы отвести ее в сторону и не мешать коллегам. Сама телеведущая на юмор бывшего друга никак не отреагировала, просто улыбалась.

Напомним, артисты подружились в прошлом году. В начале 2021-го Бузова рассталась с возлюбленным Давой, который тоже был в хороших отношениях с Киркоровым. Певец не прекратил общения с блогером и даже выпустил с ним совместный хит. Артисты несколько раз появлялись на публике вместе, чем, вероятно, расстраивали Бузову.