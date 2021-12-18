Жена артиста может не переживать о своем будущем

Вот уже несколько дней весь Интернет обсуждает расставание Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой спустя 20 лет совместной жизни. Пока пара не комментирует новости, журналисты раскапывают все новые детали бракоразводного процесса.

Так, "Комсомольская правда" выяснила, что артист сделал своей пока еще жене щедрый подарок. Как известно, у Лепса несколько различных бизнесов. Музыкант занимается ресторанами, оптикой, торговлей и многим другим. Одним из самых популярных детищ певца за годы его карьеры стал ювелирный магазин. Брутальные украшения для мужчин создает его фирма "Джи Эл Джуерли".

Оказалось, что буквально на днях, в середине декабря, Лепс переписал компанию на жену. Артист и его партнер Сайда Хусуев полностью отказались от фирмы. Теперь единственным владельцем числится Шаплыкова.

По информации журналистов, за прошлый год ювелирное дело принесло Лепсу чистой прибыли 3,2 млн рублей.

Любопытно, что украшения, которые продаются под брендом Лепса, стоят очень дорого. Например, стоимость браслетов может доходить до 1,2 миллиона рублей.

Что касается остальных деталей развода, то супругам предстоит делить роскошные квартиры, дома и элитный земельный участок, стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей.

На этом фоне появились слухи о том, что Лепс дважды попадал в больницу. Расстроенному из-за разлада с супругой артисту даже якобы понадобилась помощь психолога. Однако представитель певца позже опроверг эти новости.