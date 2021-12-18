Выдворенный из страны артист объявил о начале торгов

Идрак Мирзализаде продает вид на жительство в РФ, который аннулировали, на NFT-аукционе. Об этом он объявил на одном из своих выступлений.



Комик, который ранее попал в крупный скандал из-за шутки о россиянах, заявил, что приобрести документ может любой. Начальная цена – 10 эфиров. Это солидная сумма – свыше 40 тысяч долларов. При этом он отметил, что предложить участники торгов могут любую сумму, даже 50 долларов. Он готов заключить сделку и за такую сумму, если больше никто не предложит.

"Если это будет максимальная сумма, которую предложат, я продам за 50 долларов", – заявил он.

Мирзализаде заявил, что уверен: рано или поздно он вернется в Россию. И посулил, что к тому времени цена на этот документ вырастет.

Напомним, ранее во время одного из выступлений комик высказался о россиянах. Шутку сочли оскорбительной для граждан. В связи с этим Мирзализаде запретили пребывание в России, его вид на жительство аннулировали.