Здоровье композитора испугало многих звезд проекта

Участница "Голоса" Тамара Кутидзе выступала в команде под наставничеством Леонида Агутина – звезда смогла попытать себя за выход в четвертьфинал. Исполнительница поведала о том, как вел себя покойный Александр Градский незадолго до кончины.

Тамара оказалась на кастинге популярнейшего телепроекта в положении. Молодую маму вовсе не пугали волнения и испытания, которые были связаны с ее участием в "Голосе" – она давно мечтала о том, чтобы попасть в это легендарное телешоу. А члены жюри вместе со зрителями то и дело осыпали ее комплиментами.

Кутидзе одной из последних довелось выслушать мудрые наставления Градского. Легендарный артист всегда был человеком, дающим справедливую и объективную оценку творчеству дарования, несмотря на неважное самочувствие.

Тамара рассказала, что многие удивились, увидев Градского в студии на носилках. Кого-то это зрелище удивило и напугало. Артисты до последнего не верили, что состояние судьи действительно на пределе.

"Помню, что во время съемок он просил очень много воды", – поведала Тамара.

Звезде запомнились слова Градского в ее адрес – мэтр сказал, как у нее хороша талия при таком серьезном сроке положения.

Последний выпуск музыкального телевизионного шоу "Голос", в котором успел сняться Градский, вышел 10 декабря. Съемки же состоялись 18 ноября, десять дней спустя композитора не стало. Артиста похоронили на территории Ваганьковского кладбища.

В последний день съемок мало кто мог предположить, что легендарный музыкант покинет мир. Градский вел себя, кажется, вполне обычно для остальных – критически оценивал номера участников, вступал в полемику с коллегами и долго с ними беседовал, комментируя выступления дарований в "Голосе".