Гимнастка наслаждалась праздником

Последние несколько дней имя Алины Кабаевой не сходит с заголовком новостей. И причины тому есть – гимнастка, наконец-то, порадовала поклонников выходом в люди, да еще не одним. А теперь в Сети оказалось видео, как спортсменка задорно танцует под песни Андрея Губина.

Олимпийская чемпионка праздновала в ресторане "Восход" около Кремля закрытие турнира "Небесная грация", который сама придумала. Кабаева явно наслаждалась происходящим и весело двигалась в такт музыке.

Для афтепати знаменитость выбрала роскошное длинное платье золотого цвета с бисером. Наряд выгодно подчеркнул достоинства гимнастки. Образ Кабаева дополнила аккуратной прической. Спортсменка уложила волосы на одну сторону, сделав голливудскую волну.

Видео зажигательных танцев опубликовал телеграм-канал журнала Tatler. Авторы добавили, что Кабаева в скором времени может заменить Ирину Винер-Усманову на посту главы Федерации художественной гимнастики.

К слову, открывала свой турнир Кабаева в не менее эффектном наряде. Звезда облачилась в белый приталенный костюм. Красоту чемпионки подчеркнула помада цвета фуксии.

Каждое появление Кабаевой в медийном пространстве становится предметом бурного обсуждения поклонников.