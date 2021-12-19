Из-за чего Нонна Мордюкова закатила известным актрисам скандал в Доме кино

Из-за чего Нонна Мордюкова закатила известным актрисам скандал в Доме кино
Нонна Мордюкова. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка не смогла сдержаться, услышав неприличные слухи о себе

Нонна Мордюкова известная своим непростым характером. Один раз актриса закатила скандал в туалете Дома кино. Благодаря Юлиану стало известно, что послужило причиной неприятной ситуации. 

Однажды Нонна Мордюкова, уже будучи в возрасте, отправилась на гастроли в Череповец. Там артистка познакомилась с будущей звездой 1990-х Юлианом. Подросток поражал талантом всех вокруг, став студентом ГИТИС после восьмого класса. Ради учебы будущий артист перебрался в Москву. Мордюкова взяла Юлиана под свое крыло и пригласила пожить у себя. К тому моменту легенда советского кино потеряла сына. 

Юлиан смог заполнить дыру в сердце Нонны Викторовны. Когда артист уже прославился, на одном "Голубом огоньке" они пошутили о своей помолвке. С тех пор стали распространяться слухи о романтической связи пожилой актрисы и молодого певца. 

В один прекрасный день Мордюкова и Юлиан пришли вместе в Дом кино. Актриса отправилась в дамскую комнату, где услышала, как известные актрисы обсуждают, что та сошла с ума, связавшись с молодчиком. В ответ Мордюкова обрушилась с гневом на коллег, заявив, что с Юлианом просто дружит, а те, кто думает иначе не в ладах с головой. 

Артистки давно уже нет в этом мире, но Юлиан до сих пор с теплотой вспоминает Мордюкову. 

Ранее Юлиан рассказал, почему расстался с Анастасией. 

Источник: Загугли звезду
Полина ИВАНОВА
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