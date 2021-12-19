Примадонне поэтесса подарила песни, которые гремели на всю страну

Лариса Рубальская появилась в эфире ТВ и рассказала журналистам, как она живет и справляется с трудностями.



Памятуя о конфликте, который, по слухам, произошел у поэтессы с Аллой Пугачевой, репортеры НТВ поинтересовались, общается ли она с ней сейчас. Как выяснилось, о Примадонне она и слышать не хочет. Рубальская призналась, что не поддерживает с ней связь. Как, впрочем, и с многими другими артистами.

"Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю", - заявила Рубальская.

Она добавила, что не привыкла никого загружать своими проблемами. Чаще всего поэтесса скрывает, что ее что-то печалит или тревожит, и старается вести "неунывающий" образ жизни.

После ухода супруга Давида 11 лет назад Рубальская осталась совсем одна. От одиночества спасает только помощница, которая уже 20 лет следит за порядком в ее квартире. Поэтесса призналась, что любит, когда приходит домой и есть кому открыть ей дверь, поговорить.

"Это ее главная задача: быть дома и разговаривать со мной".

Несмотря на то, что сейчас Рубальская не может похвастаться большими доходами, от услуг женщины она не собирается отказываться.

Поэтесса поведала журналистам, что решилась на продажу авторских прав, чтобы купить машину за 5 миллионов. Теперь она пять лет не будет получать авторские – друзья и коллеги переживают, на что же Рубальская будет жить. Ведь она не привыкла продавать, к примеру, рекламу в соцсетях, за которую ее звездные коллеги берут большие деньги.

Однако поэтесса уверена, что справится: она ведет кулинарную программу, нередко ее зовут на концерты. Бежать за помощью к знакомым она не собирается.

Ранее композитор Игорь Крутой рассказал, что Примадонна считает песню "Живи спокойно, страна" нахальством и ужасом. При этом ее никогда не посещала мысль отказаться от ее исполнения.