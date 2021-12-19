Актриса считает, что муж до сих пор присматривает за ней

Звезда советских кинокартин Ольга Волкова, блиставшая в фильмах Эльдара Рязанова, решила поведать о собственном пути к актерству. Шесть лет назад не стало ее супруга Владимира Ховралева – он ушел из жизни в 84 года.

Актриса считает, что могла бы стать неплохим доктором: у нее окончены курсы по мануальной терапии. С собой всегда возит чемодан с аптечкой. Волкова утверждает, что в любой момент может смело положиться на интуицию – знает, как оказать помощь человеку, если ему вдруг стало плохо. Ольге доводилось откачивать людей и снимать мигрень.

"Это, наверное, Божий дар. И мужу я продлила жизнь на 25 лет. Его не стало, но у меня есть связь с ушедшими людьми", – поведала звезда.

Оказалось, что супруг с того света смог как-то решить проблемы с долгом в 200 доллларов. Актриса не знала, как выплатить сумму. Помог в неожиданный момент один из знакомых: начал рыться на балконе и нашел вложенные в обложку для паспорта деньги – не обошлось без помощи покойного возлюбленного.

Знаменитость не сомневается, что ее вытащил из беды покойный супруг – у нее до сих пор мурашки по коже от такой потусторонней мистики. А сам долг был каким-то обычным, не связанным с коммерцией: Волкова никогда не тратит денег на себя и косметическими процедурами не увлекается.

Оказалось, что примером звезды вдохновилась внучка – 28-летняя Яна решила пойти по стопам бабушки и теперь выступает в проекте "Театр плюс квартирник", играя в спектакле о женской дружбе. Актриса считает, что тут следует благодарить гены – Яне досталась от бабушки любовь к труду и энергетика.

Ранее Волкова рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти любимого супруга.