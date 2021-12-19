Кого из сериала "Клон" зрители невзлюбили больше всего

Кого из сериала "Клон" зрители невзлюбили больше всего
Giovanna Antonelli. Фото:Celso Cavalcante Junior/www.globallookpress.com
Пять персонажей, вызвавших неоднозначную реакцию

В свое время сериал "Клон" пользовался популярностью по всему миру. Жади и Лукас вызывали сильнейшие эмоции у зрителей, и даже сейчас теленовелла временами выходит на отдельных каналах. Ходят слухи, что скоро поклонники могут увидеть продолжение "Клона".

Как и в любом кино, картина полна персонажей, которых зритель почему-то невзлюбил.

Жади

Героиня не уважает ничьих чувств, прохаживаясь по головам людей: легко подставляет Зорайде и вечно обманывает Саида. А из-за ее действий страдает дочка Хадижа. Постоянно мечется между семьей и любимым до самого финала. По мнению многих, женщина с легкостью отказалась от родных ради Лукаса, с которым у нее было мало гарантий на счастье.

Латифа


Кузина Жади – любимица многих адептов "Клона". Набожна и верна мужу, следует религии и сильно боится одиночества – чем многих, кстати говоря, и раздражает. Бесконечное количество раз она обвиняла Жади в том, что Мухаммад подаст на развод – и обвиняла даже спустя двадцать лет после брака. Тут ситуация противоположная: кто-то из зрителей считает, что Латифа бы заставила героиню бросить все и забыть о собственном счастье, лишь бы семья была счастлива.

Назира


Сестра Мухаммада и Саида – интересный и яркий персонаж с импульсивным характером. Так и не смогла выйти замуж, в чем винила как братьев, так и их жен. Из-за такой склонности не нравилась многим зрителям, особенно тех, у которых симпатии вызывала, в основном, Латифа.

Дядя Абдул

Всегда готов идти на уступки, хотя проявляет непреклонность. Сам предложил Саиду побить для воспитания супругу, когда та пыталась бежать в Германию. Пытался свести родственников из мужчин с девушками, чтобы поженить. Постоянно читает нотации каждому, кто готов его слушать.

Доктор Альбьери

Привык обманывать всех вокруг: даже самого клона, позволяя ребенку называть его своим папой. А в финале сбежал в пустыню, испугавшись того, что о нем скажут люди.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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