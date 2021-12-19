Посадили на обратный рейс: российскую актрису развернули на въезде на Украину

Посадили на обратный рейс: российскую актрису развернули на въезде на Украину
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Артистке на три года запретили посещение страны

Съемки российской актрисы на Украине сорвались из-за того, что она посещала Крым. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в госпогранслужбе страны. О какой актрисе идет речь, пока неизвестно – ее имя не названо. На сайте говорится, что артистка прибыла в украинскую столицу из Польши.

Пограничники выяснили, что женщина посещала Крымский полуостров, въехав туда с российской территории. Что украинские власти считают нарушением своего законодательства. В связи с этим ей не дали въехать в страну. Актрису посадили на обратный рейс. Кроме того, ей запретили посещать Украину в течение трех лет.

Напомним, въезд на Украину запрещен ряду российских артистов за то, что они посещали Крымский полуостров. В "черном списке" значатся имена Филиппа Киркорова, Пелагеи, Максима Галкина и многих других.

Источник: Госпогранслужба Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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