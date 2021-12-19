"Зарплату ей 12 000 и пусть живёт": россиян разозлила цена маникюра Распутиной

"Зарплату ей 12 000 и пусть живёт": россиян разозлила цена маникюра Распутиной
Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Разгневанные пользователи соцсетей обсуждают звезду

Эпатажная певица Маша Распутина появилась в эфире шоу "Секрет на миллион" и по душам поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой. Обсудили и личную жизнь, и скандал с дочкой, и даже маникюр. Кстати, именно цена ногтей Распутиной вызвала у зрителей наибольшее негодование.

Кудрявцева поинтересовалась, много ли звезда на себя тратит. Распутина призналась, что всегда была транжирой, однако сейчас тратит на свои нужды меньше. Внимание Леры во время разговора привлекли ногти певицы. Она сделала комплимент красивому маникюру и спросила, сколько Маша за него заплатила. Та назвала цену, которая привела ведущую в изумление – 20 тысяч рублей. Кудрявцева заявила, что эта услуга в Москве стоит максимум 5 тысяч. И предположила, что цену в 20 тысяч назначили специально для Распутиной. Обсуждение ногтей растиражировали в соцсетях. Отрывок появился и в ТикТоке, собрав множество негативных комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Зарплату ей 12 000 и пусть живёт", "Люди на двадцать тысяч месяц с семьёй живут. А здесь маникюр. Молчали бы", "Маникюр кстати так себе",  "У меня пенсия 10000",

– негодуют пользователи.

@love_in_my_live

##машараспутина ##леракудрявцева ##секретнамиллион ##маникюр

♬ оригинальный звук - Love_in_my_live

Ранее дочь Распутиной устроила скандал на шоу Андрея Малахова. Подробности – в нашем материале.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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