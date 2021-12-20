Сколько Загитовой заплатили за участие в шоу Навки: назван размер гонорара

Сколько Загитовой заплатили за участие в шоу Навки: назван размер гонорара
Алина Загитова. Фото: Komsomolskaya PravdA/www.globallookpress.com
За перфоманс звезде упала весьма неплохая сумма

Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова приняла участие в ледовом перфомансе известной фигуристки Татьяны Навки "Спящая красавица". В начале декабря в Дубае прошло звездное шоу, в рамках которого был проведен даже матч Континентальной хоккейной лиги, где встретились омский "Авангард" и казанский "Ак Барс".

По данным, обнародованным недавно на официальном портале информационной системы государственных закупок, за участие в двух выступлениях Загитовой выделили довольно неплохую сумму – 1,282 миллиона рублей. Перфоманс Алины оплатили за счет федерального бюджета. Источник финансирования оказанных звездой услуг – субсидия, выделенная федеральной казной на выполнение госзаказа.

Известно, что Загитова уже довольно давно не принимает участия в официальных спортивных мероприятиях. Однако звезда так и не стала объявлять о завершении профессиональной карьеры, хотя не появляется на льду среди других мировых спортсменов уже два сезона подряд. В настоящее время она ведет популярный "Ледниковый период" на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным, а также выступает в ледовых шоу.

В числе спортивных достижений Алины – олимпийское золото, которое она взяла в Играх 2018 года, первой место в чемпионате мира-2019, а также лидерство в европейском первенстве. Пока что ее карьера приостановлена. На какой срок – неизвестно.

Ранее звезда украинского фигурного катания Оксана Баюл обвинила россиянку Загитову в плагиате, заявив, что та решила позаимствовать ее идею и выйти на лед в таком же костюме. Чемпионка Олимпийских игр-1994 уверена, что ее обворовали.

Источник: Официальный сайт ЕИС закупок ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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