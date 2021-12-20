Россия оказалась на седьмом месте в детском "Евровидении"

Победу одержала певица из Армении

Таня Меженцева, представляющая Россию в конкурсе "Евровидение" среди детей, заняла седьмое место в финале. Лидерство осталось за Арменией.

Таня выступила с песней Mon ami – своим собственным творчеством, записанным вместе с Дмитрием Корочиным и Дану Бояно (те являются соавторами). По задумке, исполняющая композицию звезда должна воспарить высоко над сценой – это Меженцева сделала с помощью кольца, передает телеканал "360".

Представительница России набрала 124 балла. Конкурсантка из Армении Малена – 224 балла, уточняет RT.

Таня не впервые принимает участие в конкурсе. Два года назад ей доводилось выступать в польском Гливице. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей