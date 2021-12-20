Победу одержала певица из Армении

Таня Меженцева, представляющая Россию в конкурсе "Евровидение" среди детей, заняла седьмое место в финале. Лидерство осталось за Арменией.

Таня выступила с песней Mon ami – своим собственным творчеством, записанным вместе с Дмитрием Корочиным и Дану Бояно (те являются соавторами). По задумке, исполняющая композицию звезда должна воспарить высоко над сценой – это Меженцева сделала с помощью кольца, передает телеканал "360".

Представительница России набрала 124 балла. Конкурсантка из Армении Малена – 224 балла, уточняет RT.

Таня не впервые принимает участие в конкурсе. Два года назад ей доводилось выступать в польском Гливице.

