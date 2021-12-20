За год Петр успел заметно вытянуться

Евгений Миронов нечасто раскрывает подробности о своей личной жизни – артист хоть и относится к представителям шоу-бизнеса, но информацией по поводу семьи никогда не делится. Вчера он появился на публике вместе с сыном Петром.

Актер решил взять наследника на светское меропрятие – российский бомонд устроил светскую вечеринку в преддверии Нового года. На опубликованных кадрах, которые выложил на своей странице в социальных сетях звездный продюсер Иосиф Пригожин, можно заметить Валерию, которая исполняет песню из "Иронии судьбы", а также Ивана Урганта.

"Потрясающий бранч в Петровском пассаже. Михаил Куснирович всегда на высоте, – написал Пригожин в посте под видео.



Однако внимание многих пользователей привлекло появление сына Миронова – ребенок, по устоявшемуся мнению, как две капли воды похож на своего папу. Лишь в 2020 году Евгений вывел наследника в свет.

Звездные гости и коллеги Миронова убедились, что за год восьмилетний Петр успел хорошо подрасти. Мальчик ходит в школу и учится во втором классе.

В целом о личной жизни звезды российского кино мало информации. Открытые источники утверждают, что у Миронова никогда не было супруги, о чем всегда мечтала его мама. Сам артист отвечал, что все половинки уже давно расстались со своими спутниками жизни, а у него нет времени на такие вещи – на небесах решили, что артисту суждено заниматься искусством.

Ранее мы рассказывали о самых именитых представителях российского шоу-бизнеса, которые, несмотря на широкую публичность, предпочитают скрывать от глаз людских своих отпрысков.