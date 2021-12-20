Миронов впервые за долгое время появился с сыном на публике - видео

Миронов впервые за долгое время появился с сыном на публике - видео
Евгений Миронов. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
За год Петр успел заметно вытянуться

Евгений Миронов нечасто раскрывает подробности о своей личной жизни – артист хоть и относится к представителям шоу-бизнеса, но информацией по поводу семьи никогда не делится. Вчера он появился на публике вместе с сыном Петром.

Актер решил взять наследника на светское меропрятие – российский бомонд устроил светскую вечеринку в преддверии Нового года. На опубликованных кадрах, которые выложил на своей странице в социальных сетях звездный продюсер Иосиф Пригожин, можно заметить Валерию, которая исполняет песню из "Иронии судьбы", а также Ивана Урганта.  

"Потрясающий бранч в Петровском пассаже. Михаил Куснирович всегда на высоте, – написал Пригожин в посте под видео.

Однако внимание многих пользователей привлекло появление сына Миронова – ребенок, по устоявшемуся мнению, как две капли воды похож на своего папу. Лишь в 2020 году Евгений вывел наследника в свет.

Звездные гости и коллеги Миронова убедились, что за год восьмилетний Петр успел хорошо подрасти. Мальчик ходит в школу и учится во втором классе.

В целом о личной жизни звезды российского кино мало информации. Открытые источники утверждают, что у Миронова никогда не было супруги, о чем всегда мечтала его мама. Сам артист отвечал, что все половинки уже давно расстались со своими спутниками жизни, а у него нет времени на такие вещи – на небесах решили, что артисту суждено заниматься искусством.

Ранее мы рассказывали о самых именитых представителях российского шоу-бизнеса, которые, несмотря на широкую публичность, предпочитают скрывать от глаз людских своих отпрысков.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей