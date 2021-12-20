Устроивший истерику Шура обматерил своего концертного директора

Устроивший истерику Шура обматерил своего концертного директора
Шура. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Выбранная композиция оказалась непростой, а музыкант не выучил текст

До оглашения итогов музыкального конкурса "Суперстар" осталось совсем немного времени. Артисты напряжены до предела – кто-то ссорится со своей командой, не желая работать.

56-летний Шура выбрал для конкурса песню Лолиты "Пошлю его" – с ней музыкант намерен покорить жюри. Оказалось, что в исполнении композиция вовсе непроста. Во время репетиции Медведев вышел из себя, разругавшись с командой. 

Оказалось, что в один из таких репетиционных дней Шуре не удалось записать ни одного дубля. Помощников злило, что артист не удосужился разобрать партитуру и подготовиться. Редакторы ругали Шуру, заявив, что в студию тот ворвался "просто никакой" и отказался учить песню. А сам Александр обвинил в своих проблемах Интернет.

За Шурой бегал концертный директор Павел Депершмидт – просил взять себя в руки и как следует подготовиться. Музыкант, однако, вел себя крайне капризно. А в конце и вовсе обильно полил Павла трехэтажным матом.

Многие выпали в осадок из-за подобного поворота событий. Редакторы пытались успокоить вышедшего из себя Шуру, напоминая, что время ограничено, поэтому нужно просто "встать и идти". Павел пытался угомонить музыканта.

К счастью, запись сделать удалось – несколько часов назад на канале НТВ появился ролик с выступлением Шуры, исполнившего хит Милявской в "Суперстаре". 

Как пишет StarHit, такого рода ситуации вполне привычны для Шуры – однажды он просто удалился из репетиционной базы, хлопнув дверью. Позднее, конечно, остыл и помирился с командой. 

Сам Александр недавно рассказал, что обстановка в закулисье "Суперстара" ему не нравится – звезды улыбаются друг в другу глаза, а на деле испытывают взаимную неприязнь.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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