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Примечательно, что показывать сериал "Санта-Барбара" нашим
зрителям начали аж с 217 серии. Как сейчас живут герои киносаги, читайте в
нашем материале.
Актриса предстала в сериале в роле Софии Кэпвелл, супруги СиСи Кэпвелла. Актрисе сейчас 77 лет. Расцвет ее кинокарьеры пришелся на съемки "Санта-Барбары". После она периодически появлялась в других сериалах, но уже в ролях второго плана. Актриса не может похвастаться удачно сложившейся личной жизнью – замужем она так и не побывала. Правда, у нее есть дочь. Для ее рождения Джудит воспользовалась услугами суррогатной матери. Наследница актрисы появилась на свет в 90-м году.
Актер исполнил роль СиСи Кэпвелла. Именно съемки в сериале сделали его по-настоящему известным. После "Санта-Барбары" он в основном играл эпизодические роли в сериалах и фильмах.
Аллан был счастливо женат на Тоби Браун, дизайнере. В браке появилось трое наследников. Сыновей назвали Рик, Митч и Дин. Актер пережил жену почти на два десятка лет. женщина скончалась в 2001. Сам Аллан ушел из жизни в 2019-м, в возрасте 84 лет.
В сериале он играл сына СиСи Мэйсона. На актера после появления в "Санта-Барбаре" обрушилась слава, однако его это не радовало, а напротив, угнетало. Он снимался в мыльной опере лишь пять лет. После этого он практически завершил кинокарьеру и ушел в театральное искусство. Актер женат, у него два сына.
В сериале она сыграла Джулию Уэйнрайт, возлюбленную Мэйсона. В отличие от других актеров, ее карьера не закончилась на этой киносаге. Она снималась в популярных сериалах "Касл", "Главный госпиталь", работала на ТВ. Между тем со здоровьем у актрисы все было не так гладко, как с работой. Врачи обнаружили у нее рак легкого.
К счастью, актриса сумела побороть онкологию. Сейчас ей 64 года, у нее есть дочь.
Играла Келли Кэпвелл. В сериале она появилась совсем молодой – ей было всего 18. Снималась она четыре года. Отметим, что ее персонаж был чуть ли не самым обожаемым зрителями. После сериала карьера ее успешно продолжилась. Она появлялась в ставших популярными фильмах и сериалах.
Один из последних – "Карточный домик". Райт побывала замужем за актером Шоном Пенном, родила сына и дочь. Брак продержался с 1989 до 2010. Позже она снова вышла замуж за сотрудника модного дома Saint Laurent.
Сыграл Круза Кастильо. Появившись в сериале "Санта-Барбара", актер проснулся знаменитым. После сериала его часто звали на съемки в фильмах и сериалах. Он сыграл в "Главном госпитале", "Проклятии Чаки" и многих других.
Сейчас актеру 73 года. Он женат, вторая супруга родила ему сына и двоих дочерей.
Актриса исполнила роль Иден Кэпвелл. Она не снималась в сериале до конца – отказалась от съемок в 91-м году. Кинокарьеру она завершила в 2005 году.
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