Впервые россияне увидели героев саги в 92-м году

Примечательно, что показывать сериал "Санта-Барбара" нашим зрителям начали аж с 217 серии. Как сейчас живут герои киносаги, читайте в нашем материале.



Джудит Макконнелл

Актриса предстала в сериале в роле Софии Кэпвелл, супруги СиСи Кэпвелла. Актрисе сейчас 77 лет. Расцвет ее кинокарьеры пришелся на съемки "Санта-Барбары". После она периодически появлялась в других сериалах, но уже в ролях второго плана. Актриса не может похвастаться удачно сложившейся личной жизнью – замужем она так и не побывала. Правда, у нее есть дочь. Для ее рождения Джудит воспользовалась услугами суррогатной матери. Наследница актрисы появилась на свет в 90-м году.

Джед Аллан

Актер исполнил роль СиСи Кэпвелла. Именно съемки в сериале сделали его по-настоящему известным. После "Санта-Барбары" он в основном играл эпизодические роли в сериалах и фильмах.

Аллан был счастливо женат на Тоби Браун, дизайнере. В браке появилось трое наследников. Сыновей назвали Рик, Митч и Дин. Актер пережил жену почти на два десятка лет. женщина скончалась в 2001. Сам Аллан ушел из жизни в 2019-м, в возрасте 84 лет.

Лэйн Дэвис

В сериале он играл сына СиСи Мэйсона. На актера после появления в "Санта-Барбаре" обрушилась слава, однако его это не радовало, а напротив, угнетало. Он снимался в мыльной опере лишь пять лет. После этого он практически завершил кинокарьеру и ушел в театральное искусство. Актер женат, у него два сына.

Нэнси Ли Гран

В сериале она сыграла Джулию Уэйнрайт, возлюбленную Мэйсона. В отличие от других актеров, ее карьера не закончилась на этой киносаге. Она снималась в популярных сериалах "Касл", "Главный госпиталь", работала на ТВ. Между тем со здоровьем у актрисы все было не так гладко, как с работой. Врачи обнаружили у нее рак легкого.

К счастью, актриса сумела побороть онкологию. Сейчас ей 64 года, у нее есть дочь.

Робин Райт

Играла Келли Кэпвелл. В сериале она появилась совсем молодой – ей было всего 18. Снималась она четыре года. Отметим, что ее персонаж был чуть ли не самым обожаемым зрителями. После сериала карьера ее успешно продолжилась. Она появлялась в ставших популярными фильмах и сериалах.

Один из последних – "Карточный домик". Райт побывала замужем за актером Шоном Пенном, родила сына и дочь. Брак продержался с 1989 до 2010. Позже она снова вышла замуж за сотрудника модного дома Saint Laurent.

Эй Мартинес

Сыграл Круза Кастильо. Появившись в сериале "Санта-Барбара", актер проснулся знаменитым. После сериала его часто звали на съемки в фильмах и сериалах. Он сыграл в "Главном госпитале", "Проклятии Чаки" и многих других.

Сейчас актеру 73 года. Он женат, вторая супруга родила ему сына и двоих дочерей.

Марси Уокер

Актриса исполнила роль Иден Кэпвелл. Она не снималась в сериале до конца – отказалась от съемок в 91-м году. Кинокарьеру она завершила в 2005 году.

Уокер не афиширует свою личную жизнь и редко бывает на публике. Известно лишь о том, что она решила уйти в религию и стала пастором.