Суд удовлетворил иск супруги певца

Григорий Лепс стал холостяком. По информации журналистов, мировой суд сегодня, 20 декабря, официально расторг брак певца с Анной Шаплыковой.

Других подробностей развода авторы телеграм-канала Super.ru не приводят.

Десять дней назад стало известно, что Шаплыкова рассталась с Лепсом. Представительница Анны рассказывала, что теперь уже бывшие супруги вместе приняли это решение, чтобы понять, как двигаться в жизни дальше.

Бывшая пара осталась в хороших отношениях, они намерены вместе участвовать в жизни детей. За 20 лет совместной жизни у них родились две дочери Ева и Николь, а также сын Вано. У Лепса также есть старшая дочь от первого брака Инга.

Как Лепс и Шаплыкова поделили свое многомиллионное имущество, пока неизвестно. Журналисты сообщали, что у пары есть несколько элитных квартир, загородных домов и земельный участок.

Перед разводом певец сделал бывшей возлюбленной щедрый подарок – он оставил ей компанию, занимающуюся производством ювелирных украшений. За прошлый год фирма получила больше трех миллионов рублей чистой прибыли.

В Сети ходили слухи, что Лепс тяжело переживает расставание с Шаплыковой и якобы ему понадобилась помощь врачей. Однако представитель артиста эту информацию позже опроверг.