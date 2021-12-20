Артистке пришлось с боем пробивать себе дорогу к успешной карьере

Сейчас Татьяна Кравченко является признанным кумиром миллионов российских телезрителей и востребованной артисткой. Однако в юности родные люди не верили в ее успех и даже открыто смеялись над стремлением девушки стать знаменитостью.



Характер будущей звезды нашумевшего телесериала "Сваты" начал закаляться еще в детстве. Оказалось, что ее воспитывал не родной отец. В какой-то момент отчим обозначил разницу между Таней и его родной дочерью, чем сильно обидел девочку. Однако она решила не сдаваться и бросила все свои усилия на осуществление мечты – Татьяна всегда хотела стать актрисой.

Однажды отчим даже намекнул девочке на ее несовершенную внешность: мол, с такими данными артисткой не стать. Однако скепсис только утвердил Таню в желании доказать всем, что она может покорить телеэкраны.

В молодые годы Татьяна активно крутила романы. Первым ее супругом стал сын известного скульптора Владимир Лавинский. Поговаривали, что он даже был внуком самого Маяковского. Однако мужчина оказался настоящим ревнивцем, что привело к завершению отношений.

После этого звезда влюбилась в молодого человека по имени Дмитрий Гербачевский. Татьяна мечтала выйти за него замуж, однако оказалось, что у него уже есть невеста. С большой болью в сердце девушка прервала ухаживания ловеласа. Впрочем, спустя некоторое время молодые люди снова встретились, и их чувства опять вспыхнули. Пара поженилась, однако Дмитрий продолжал ходить налево, что очень сильно расстраивало Татьяну. В какой-то момент он объявил, что будет хранить супруге верность только, если она распрощается с любимой работой. Такой ультиматум привел к разводу.

Новое дыхание жизни знаменитости принесло участие в нашумевшем телесериале "Сваты". В 55 лет Кравченко стала настоящей звездой. К сожалению, съемки кинопроекта закончились, однако Татьяна надеется, что в дальнейшем ее ждут такие же интересные роли в кино и театре.

К слову, недавно Кравченко заподозрили в романе со Станиславом Садальским. Знаменитость активно выставляет совместные фотографии с именитым артистом.