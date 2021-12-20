Мэтр до самого конца трудился на любимом проекте

Чуть меньше месяца назад не стало любимца миллионов, известного певца и композитора Александра Градского. Разговоры вокруг его кончины не утихают до сих пор. Также появляются все новые обстоятельства смерти знаменитости. Оказалось, что незадолго до госпитализации Градский имел весьма неприятный разговор с руководством полюбившегося россиянам музыкального шоу "Голос".



В последний период своей жизни Александр Борисович периодически испытывал сильные боли. Однако несмотря на тяжелое состояние, один из основателей отечественного рока наотрез отказывался от реабилитации. Среди прочего, Градский не хотел, чтобы кто-то другой заменил его на музыкальном телепроекте. В какой-то момент руководство "Первого канала" предложило Александру Борисовичу заняться своим здоровьем, а вместо него ввести в шоу другого наставника. Об этом узнали журналисты телеграм-канала Baza.

Такая перспектива весьма опечалила композитора, и он решительно отказался от того, чтобы обращаться к медицинским специалистам. Градский посчитал предложение начальников унизительным и настоял на том, что продолжит работать в обычном режиме. Александр Борисович также был очень обязательным человеком. Канал заплатил ему гонорар заранее, и для Градского делом чести было отработать деньги, как изначально договорились.

Стоит отметить: коллеги знаменитости всерьез опасались, что Градскому станет плохо, поэтому на съемочной площадке постоянно дежурила бригада скорой помощи. Также композитору была обеспечена специальная медицинская транспортировка.

К слову, недавно стало известно, что на популярном музыкальном телепроекте Градского может заменить голограмма.