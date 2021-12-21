Артистка находится в отличной физической форме

Ани Лорак будет радовать россиян в новогоднюю ночь своим творчеством. Артистка поделилась в Instagram кадрами с одного из выступлений. Наряд певицы привел поклонников в полный восторг.

Лорак выбрала необычный для себя образ, напоминающий о 1970-х годах. Артистке сделали афро и яркий макияж. Наряд же подчеркнул все достоинства звезды. Певица облачилась в черную блестящую блузу и микро-шорты, колготки в сетку и ботфорты с завязочками.

Знаменитость продемонстрировала поклонникам узкую талию, плоский живот и подтянутые длинные ноги. Фанаты были поражены красотой Лорак.

"Ух, хороша!", "Огонь! Вызывайте пожарных", "Офигенный образ", "Шикарный, неординарный образ. Очень идет", "Очень горячо", – пишут интернет-пользователи в комментариях.