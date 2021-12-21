"Огонь! Вызывайте пожарных": Лорак изумила необычным образом в микро-шортах

"Огонь! Вызывайте пожарных": Лорак изумила необычным образом в микро-шортах
Ани Лорак. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка находится в отличной физической форме

Ани Лорак будет радовать россиян в новогоднюю ночь своим творчеством. Артистка поделилась в Instagram кадрами с одного из выступлений. Наряд певицы привел поклонников в полный восторг.

Лорак выбрала необычный для себя образ, напоминающий о 1970-х годах. Артистке сделали афро и яркий макияж. Наряд же подчеркнул все достоинства звезды. Певица облачилась в черную блестящую блузу и микро-шорты, колготки в сетку и ботфорты с завязочками.

Знаменитость продемонстрировала поклонникам узкую талию, плоский живот и подтянутые длинные ноги. Фанаты были поражены красотой Лорак.

"Ух, хороша!", "Огонь! Вызывайте пожарных", "Офигенный образ", "Шикарный, неординарный образ. Очень идет", "Очень горячо", – пишут интернет-пользователи в комментариях. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
По теме

В Сербии объяснили Западу "правила общения" с Путиным

Политика угроз и санкций в отношении России не приносят результатов

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей