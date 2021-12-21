Звезда собрала много комплиментов

Телеведущей Анфисе Чеховой 21 декабря исполняется 44 года. Свой день рождения знаменитость отпразднует за границей – в египетском городе Хургада. Накануне в своем Instagram актриса опубликовала яркую фотографию с местного пляжа. Снимок восхитил многочисленных поклонников звезды.

На фото Чехова предстала в раздельном купальнике ярко-красного цвета, белых кроссовках и черной кепке. Топ с сетчатым вырезом на тонких бретельках выгодно подчеркивает пышные формы Анфисы.

Телеведущая позирует на пляже, наслаждаясь окружающими ее красотами.

"На этой фотографии видео (видно. – Прим. ред.) все! И цвет песка, и чистоту пляжа", – написала актриса.

Анфиса рассказала, что на пляже есть две зоны. Первая имеет песчаный заход, так что купаться там одно удовольствие. На второй же можно полюбоваться подводным миром, поскольку дно "покрыто" кораллами и прочими морскими обитателями.

В разделе комментариев пользователи Сети обратили внимание на отличную фигуру знаменитости.

"Анфиса красавица", "Идеальная фигура", "Красота", "Фото шикарное", "Атмосферно очень", - отметили восхищенные подписчики.

Некоторые поздравили звезду с днем рождения, пожелав ей здоровья, счастья и моря позитива.



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