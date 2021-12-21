В руководстве канала заявили, что приняли незамедлительное решение

Известный американский актер Крис Нот, запомнившийся зрителям по роли мистера Бига в популярном телесериале "Секс в большом городе", потерял роль в телевизионнном проекте "Уравнитель" на канале CBS. Руководство решило уволить артиста после обвинений в насильственных действиях сексуального характера.

В официальном заявлении компании говорится, что Нот уже не снимется в новых эпизодах "Уравнителя". Руководство телеканала приняло оперативное решение по этому поводу.

В криминальной драме "Уравнитель" Ноту была отведена роль экс-главы Центрального разведывательного управления и старого соратника героини, бывшей разведчицы – ее играет Куинн Латифа. Нот появится в сериях, которые сняли еще до скандала. Однако сейчас непонятно, кто придет ему на замену – пока что в CBS не сообщили, что намерены предпринять в отношении персонажа.

Как пишет NYT, история началась с того, что две женщины, которые, утверждает источник, не были друг с другом знакомы, обратились в средства массовой информации. Дамы утверждают, что Нот совершил над ними насилие – в 2004 и 2015 годах. Одна из женщин рассказала, что артист якобы пригласил ее в свои апартаменты, начал целовать, не спросив разрешения, а затем изнасиловал. Предполагаемой жертве понадобилась помощь медиков. Позднее к обвинениям присоединилась еще одна женщина – она уверяет, что Крис Нот домогался ее 11 лет назад – на тот момент ей было всего восемнадцать лет.

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