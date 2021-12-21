В скором времени можно будет вновь наблюдать за любимыми героями

Поклонники популярного сериала "Сваты" мечтают поскорее насладиться просмотром седьмого сезона. Стало известно, когда состоится долгожданная премьера картины.

Некоторое время назад по Интернету распространились слухи, что первую серию покажут 22 ноября на канале "Россия 1". Однако в тот день в эфире не появился любимый многими сериал. Это сильно расстроило фанатов, и они начали докучать героев картины вопросами о дате выхода "Сватов".

"Москва.ру" выяснила, что новые серии начнут показывать с 27 декабря. Увидеть любимых артистов можно будет на "России 1" в 21:20 по московскому времени. Данная информация поступила от пресс-службы федерального телеканала.

Уточняется, что зрители смогут наблюдать за жизнью семей Будько, Ковалевых-Берковичей и Буханкиных. Также в сериале появятся другие герои, которые за шесть сезонов успели покорить людские сердца.

В соответствии с сюжетом, повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) планирует выйти замуж. Бабушки и дедушка героини (Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Федор Добронравов) принимают решение вмешаться в ее личную жизнь, чтобы уберечь от возможных ошибок.

Действия будут происходить сначала в Белоруссии, а затем – в Грузии.

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