Не все герои картины дожили до нашего времени

В 1991 году советские телезрители впервые увидели сериал "Богатые тоже плачут". Мексиканская картина, появившаяся в 1979 году, быстро завоевала популярность и народную любовь. Расскажем, как сложилась жизнь героев мелодрамы.

Вероника Кастро

Веронике Кастро досталась главная роль в сериале. Она сыграла простую мексиканскую девушку Марианну Вильяреаль. Благодаря участию в данной картине актриса стала знаменитой.

В 1990-х годах деятельница культуры решила попробовать себя в роли телеведущей. Она начала появляться на различных шоу на местном телевидении.

Что касается личной жизни Кастро, то она никогда не состояла в браке. Известно, что у актрисы есть двое сыновей – Кристиан и Мишель. Знаменитость тщательно скрывает имя отца своих наследников.

В октябре 2019 года Вероника объявила о том, что завершает свою кинокарьеру.

Рохелио Герра

Рохелио Герра – экранный молодой богач Луис Альберто. Именно он покорил сердце Марианны Вильяреаль.

Впоследствии актер не захотел связывать свою жизнь с кино. Он занялся изготовлением скульптур. Кроме того, Герра вел курсы актерского мастерства.

В 2018 году Рохелио не стало. Он скончался в возрасте 81 года от остановки сердца.

Последней избранницей артиста стала Марибель Роблес. По имеющимся данным, супруга родила Герре двоих сыновей.

Алисиа Родригес

Алисия Родригес сыграла Донью Елену Исагирре де Сальватьерра. Знаменитость, так же как и Герра, рано оставила актерскую карьеру.

Родригес решила работать во благо общества. Актриса около 30 лет являлась активисткой движения за мир. В конечном итоге она стала президентом Комитета Знамени Мира при ООН.

В 1997 году Алисия выдвигалась на Нобелевскую премию мира. Деятельница культуры написала две книги – "Найти свою миссию" и "Девочка в изгнании".

Эдит Гонсалес

Эдит Гонсалес в сериале "Богатые тоже плачут" досталась роль приемной дочери Луиса Альберто Марисабель.

Вокруг личной жизни актрисы ходили различные слухи. Дело в том, что она тайно родила дочь от мексиканского сенатора. Некоторое время мужчина отказывался принимать ребенка.

В итоге Гонсалес и ее избранник расстались. Вскоре Эдит вышла замуж за бизнесмена Лоренсо Лацо.

В 2019 году звезды не стало. Причиной ее кончины стала онкология.