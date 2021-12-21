У некоторых долгожданная премьера оставила неприятный осадок

Многие зрители давно ждали, когда же на экраны выйдет продолжение полюбившегося юмористического сериала "Сваты". Однако седьмая часть киноистории некоторым показалась весьма посредственной. Многие интернет-пользователи, успевшие посмотреть первые серии, разразились гневными комментариями.



В первую очередь, люди обратили внимание на музыкальное сопровождение телесериала. Многим очень нравились старые саундтреки и ставшая "легендарной" музыка. Однако авторы решили внести серьезные корректировки в сериал и заменили старые треки на новые дорожки, которые далеко не всем пришлись по вкусу.

Также люди обратили внимание на наполнение сюжета. Обычная бытовая жизнь и тихие семейные посиделки ставших родными героев скрашивали досуг многих россиян, любивших устраиваться перед телевизором под "Сватов". Теперь же таких сцен почти не осталось в сериале.

"Простите, но такой бред сценаристы написали, ужас", "Огорчился я этими сериями", "Немного разочарована", "Начало не радует совсем, и шутки не те. Просто на любимых актеров смотрю и все…" – делятся своими нерадужными впечатлениями интернет-пользователей.

Впрочем, многие преданные фанаты телесериала признались, что очень давно ждали свежие серии и пребывают в восторге от продолжения полюбившейся истории.

Стоит отметить, что сценаристы хорошо потрудились над тем, чтобы закрутить сюжет. Внучка сватов, которую играет артистка Анна Кошмал, совсем повзрослела и активно занимается музыкой. Однако бойкие бабушки и дедушка девушки все также стараются контролировать ее жизнь и бдительно следят за ее ухажерами. Приглянувшемуся Женечке парню даже обещают накостылять. В следующих сериях зрители узнают, как веселому семейству удастся разобраться в сложной ситуации.

К слову, недавно "Утро" рассказывало, как сложилась судьба знаменитой Валюхи из "Сватов" Татьяны Кравченко. На долю артистки выпало два развода, а в детстве ей пришлось жить с очень строгим отчимом.