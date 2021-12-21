Совместная работа навсегда рассорила творческих деятелей

Культовая советская кинолента "Гардемарины" стала настоящей жемчужиной золотого фонда отечественного кинематографа. Однако на съемочной площадке этой картины бурлили нешуточные страсти. Сыгравший одного из гардемаринов артист Владимир Шевельков до сих пор с ненавистью относится к фильму, а главное к режиссеру киноленты – Светлане Дружининой. Стоит отметить, что известная деятельница отвечает артисту тем же.



Их конфликт длится уже долгие годы. Шевельков убежден , что именно трио гардемаринов подарило Дружининой известность и статус заслуженого культурного деятеля нашей страны. А вот режиссер, напротив, считает, что это артисты обязаны ей своей путевкой в творческую жизнь.

Недавно разобиженный актер объявил, что Дружинина "все у него отобрала". Более того, Шевельков считает легендарную киноленту "Гардемарины" "помойкой", про которую и говорить нечего.

Дружинина тоже молчать не стала. Со знаменитым режиссером решили пообщаться журналисты издания "Комсомольская правда". Корреспонденты попросили у Светланы Сергеевны комментарий по поводу скандального высказывания Шевелькова. Однако знаменитость заявила, что даже не знает о существовании такого артиста.

"Я не знаю, кто такой актер Шевельков", – отрезала Светлана Сергеевна.

Стоит отметить, что у Шевельков все же остались приятные воспоминания о съемках в культовой киноленте. Артист очень тепло отзывается о своих коллегах по работе – Дмитрии Харатьяне и Сергее Жигунове.